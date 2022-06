Angela Davis à Bruxelles : la vidéo de sa conférence

Le 25 avril 2022, elle était à Bruxelles pour discuter et débattre avec de jeunes militant·es, des associations de femmes et d’artistes engagées. L’après-midi, elle a rencontré, dans l’intimité, les membres des trois organismes à l’initiative de l’événement : PAC (Présence et Action Culturelles), Bruxelles Laïque et le Théâtre National Wallonie-Bruxelles.

►►► Pour recevoir les informations des Grenades via notre newsletter, n’hésitez pas à vous inscrire ici

Le soir, au Cirque Royal, elle a donné une conférence, animée par Safia Kessas, fondatrice des Grenades et a été interrogée par quatre grandes témoins : Henriette Essaimi Kaullot pour La voix des sans-papiers, Julia Gligli des Young Gifted from Brussels, Selma Benkhelifa des femmes intergénérationnelles et Geneviève Kalinda du Collectif Mémoire Coloniale et Lutte contre les Discriminations.

La vidéo de cette conférence et des échanges riches qui ont émergé est disponible en exclusivité pour Les Grenades durant un mois.

Si vous souhaitez contacter l’équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades@rtbf.be

Les Grenades-RTBF est un projet soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui propose des contenus d’actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias.