Angel Vergara peintre sous couverture

Vergara a aussi une pratique plus traditionnelle du tableau sur châssis, même si un dispositif est toujours présent. Une salle entière est consacrée à la série Acts & Paintings (2017) qui établit une correspondance entre la musique ou le théâtre et la peinture. Le tableau, à taille humaine, est couvert de fusain noir contre lequel l’artiste sous son drap, vient bouger au rythme du son. Chaque silhouette fantomatique, est une transcription de l’effet du son sur le corps de l’artiste. L’œuvre peut-être la plus forte de l’expo, est installée dans une alcôve. Deux corps amoureux (2004) est la superposition d’un dessin et du film de sa réalisation. L’artiste et sa compagne s’enlacent sous le drap et leurs mains, échappées du drap, dessinent le mouvement sur le mur. L’image du film superposée au dessin crée une mise en abîme qui accentue, dans le même temps, la disparition des corps et le flux d’énergie dans la trace commune.