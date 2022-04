Angel for Fashion : la plateforme qui fait rayonner la mode ukrainienne dans le monde.

"Angel for Fashion est un lieu où vous pouvez découvrir, acheter et soutenir personnellement l'industrie de la mode ukrainienne. Vous y trouverez de nouveaux contenus et styles en découvrant les créations de chaque marque étonnante. Vous apprendrez à connaître chaque créateur et à développer un lien émotionnel personnel avec son travail. Beaucoup d'entre vous ont observé le courage et la force du peuple ukrainien, qui résiste et défend ses valeurs. Nous sommes ici pour vous présenter une autre force étonnante de l'Ukraine : sa phénoménale industrie de la mode", déclare Jen Sidary, fondatrice de la plateforme.

Des centaines d'articles sont actuellement disponibles, du prêt-à-porter pour hommes au prêt-à-porter pour femmes en passant par toute une sélection d'accessoires : sacs, bijoux, écharpes, masques, chaussures en tous genres et même bagagerie. Riot Division, Bobkova, Samokish, Kofta Studio ou encore Elena Reva comptent parmi les maisons et créateurs présents sur la plateforme. Attention toutefois, certains des articles peuvent ne pas être expédiés dans l'immédiat en raison des problèmes liés à la guerre.

Plus d'informations : Angelforfashion.com.