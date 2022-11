Angel Di Maria, déjà en mode Coupe du Monde, claque une jolie volée, l’Argentine déroule en amical

L’Argentine n’a fait qu’une bouchée des Émirats arabes unis en amical au Mohammed Bin Zayed Stadium d’Abu Dhabi (0-5). L’Albiceleste a pu compter sur un Angel Di Maria qui a déjà activé le mode Coupe du monde.





Le joueur de la Juventus a livré un récital en première période avec une passe décisive et deux buts, dont une splendide reprise de volée croisée. Lionel Messi n’a pas été en reste avec un but et un assist.



Portée par les trentenaires de Rosario, l’Argentine a survolé la première période (0-4). Di Maria s’est contenté de ces 45 minutes. Leo a lui tout joué. Julian Alvarez et Joaquin Correa ont inscrit les autres buts des Sud Américains.



Il faudra évidemment revoir les vainqueurs de la Copa America 2021 face à une autre opposition mais ce genre de victoire facile est toujours bon pour la confiance avant d’aborder un grand tournoi.



L’Argentine est versée dans le Groupe C avec l’Arabie saoudite, le Mexique et la Pologne.