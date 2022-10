Anéanti par un champignon, le châtaignier d'Amérique amorce sa renaissance.

Une fois un spécimen résistant développé, viendra le temps de la réimplantation à grande échelle. Une tâche rendue compliquée notamment par le bouleversement des paysages qui s'est fait sans le châtaignier d'Amérique au cours du siècle passé. "Tant de choses ont changé en matière de climat, d'espèces invasives, de pollution, d'habitat, d'utilisation de la terre, d'érosion des sols", explique Vasiliy Lakoba. "Ce n'est pas le même monde qu'il y a 100 ans."

Le chercheur dit s'attendre également à des "pressions continues" sur le châtaignier d'Amérique et d'autres espèces à l'avenir avec le changement climatique. "Globalement, il y aura plus de parasites, plus de maladies (...) qui sont probablement déjà là mais qui n'ont pas encore explosé...", souligne-t-il.

Et la renaissance du châtaignier d'Amérique ne se fera pas dans les années ni même les décennies à venir. "Cela représente assurément une mission d'au moins deux siècles à l'avenir", dit le chercheur, qui se dit cependant très optimiste sur la réussite de leur mission : "Ce n'est qu'une question de temps !".