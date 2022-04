Andy Warhol et la modernisation des music media platforms selon BJ Scott

Andrew Warhola, dit Andy Warhol est un artiste américain né le 6 août 1928 à Pittsburgh en Pennsylvanie et mort le 22 février 1987 à New York.

Il est l’un des principaux représentants du pop art américain.

Fils d’immigrants slovaques, l’enfance de Warhol s’est déroulée dans la pauvreté et les difficultés. Il était souvent malade et a passé une grande partie de sa jeunesse au lit. Cela lui donnait le temps de dessiner, de lire et de contempler le monde qui l’entourait.

Ses années de formation ont eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. L’émergence d’un besoin de culture et de nouveaux apports après la guerre a été un catalyseur pour de nombreux jeunes artistes dans les années 50. Au début des années 60, Warhol s’était déjà fait connaître par son approche commerciale de l’art moderne.

Sa fascination pour les logos et les emballages, représentant la nouvelle société américaine d’après-guerre, est devenue sa marque de fabrique légendaire.

Son PopArt des années 60 reste iconique.