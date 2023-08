Andy Taylor explique pourquoi il a quitté Duran Duran à plusieurs reprises

Andy Taylor de Duran Duran explique avoir quitté le groupe pour des raisons "créatives" et non " personnelles ".

Le musicien a joué avec Duran Duran par intermittence entre 1980 et 2006, et devait les retrouver l'année dernière lors de leur intronisation au Rock & Roll Hall Of Fame, mais un contretemps dans son traitement pour un cancer de la prostate métastatique de stade 4 l'a contraint à manquer l'occasion.

Le musicien, âgé de 62 ans, s'est aujourd'hui ouvert sur les raisons qui l'ont poussé à quitter le groupe new wave après des décennies de rumeurs de querelles, déclarant qu'il s'agissait d'une décision "créative et non personnelle".

Dans une nouvelle interview accordée au magazine Classic Pop (via MusicNews), le guitariste a déclaré que le fait que le groupe ait fait appel à un cercle plus large de personnes pour l'album "Red Carpet Massacre" de 2007, produit en grande partie par Timbaland, le dérangeait.

"Je n'ai pas pu faire l'album de Timbaland, parce qu'il ne me touchait pas", a-t-il déclaré. " Je disais aux autres : "Pourquoi avons-nous besoin de ça ? "

"Il y a tellement de talent dans ce groupe que je n'ai jamais ressenti le besoin de faire appel à d'autres personnes pour écrire avec Duran. Cela me dérangeait". Il poursuit : "Il ne s'agissait pas de faire ce que je voulais".

Il a ajouté qu'il n'était pas en mesure de faire passer le groupe en premier : Le sentiment général était : "Tu devrais venir avec nous ici", mais je n'y arrivais pas. Je ne sais pas ce qu'il y a chez moi qui fait que je ne peux pas faire ça. "

"J'ai eu l'impression que quelqu'un me fermait la porte d'un ascenseur que je n'arrivais pas à franchir. Il doit y avoir un équilibre et je ne l'ai pas senti. J'ai eu le même sentiment que lorsque j'ai quitté [l'album de 1986] 'Notorious' : 'Je vais rater tout ça... encore une fois'".