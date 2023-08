Andy Taylor de Duran Duran : un nouveau médicament contre le cancer lui a donné cinq ans de plus

En mars dernier, on apprenait qu’Andy Taylor, guitariste qui a joué avec le groupe par intermittence entre 1980 et 2001 , apparaîtrait sur le prochain album de Duran Duran, ce qui n’était pas chose certaine puisqu’Andy Taylor est atteint d’un cancer incurable de la prostate métastatique de stade 4 depuis quatre ans.

Il devait retrouver Duran Duran l’année dernière à l’occasion de leur intronisation au Rock & Roll Hall Of Fame, mais un contretemps dans son traitement l’a contraint à manquer l’événement.

Il évoque aujourd’hui un nouveau traitement qui lui a permis de gagner cinq ans de vie et précise qu’il espère bien en avoir encore autant à vivre.

C’est dans une interview avec BBC Breakfast, que le guitariste a parlé de cette nouvelle option thérapeutique, le lutécium-177, comme d’une "médecine nucléaire" conçue pour cibler spécifiquement les cellules cancéreuses.

"Il ne peut pas voir les cellules saines", a déclaré Taylor, qui a commencé le traitement il y a environ six semaines. "Il tue le cancer de stade 4 dans les os. Ce traitement m'a permis de prolonger ma vie de cinq ans. "

Andy Taylor avait révélé le diagnostic de son cancer via une lettre lue par les autres membres de Duran Duran lors de l'intronisation du groupe au Rock and Roll Hall of Fame. Comme il l'explique dans cette nouvelle interview, il a été "extrêmement déçu" de manquer la cérémonie, qu'il a qualifiée de "plus grande soirée de ma vie". Mais son état était si grave qu'il "ne pouvait pas vraiment se lever et jouer".

Le musicien affirme maintenant que le nouveau traitement a changé les choses de manière significative. Avant de pouvoir commencer à prendre du lutécium-177, il a dû se mettre en "très, très bonne santé", ce qui l'a amené à revoir son mode de vie.

Après la première série de traitements, il se sentait tellement mieux qu'il a demandé à ses médecins : "Si je vais bien, si vous dites que je vais bien et si vous faites vos analyses de sang, est-ce que je peux recommencer à travailler ? Un travail léger et une sortie ? Je ne veux pas être un patient coincé ici. Je veux être un patient qui travaille, une petite lueur d'espoir, parce que ce truc - le cancer - vous entraîne, vous et votre famille, dans l'obscurité".



Taylor attribue à ce traitement la réussite d'avoir pu terminer son premier album solo en 30 ans, Man's a Wolf to Man, dont la sortie est prévue en septembre. En attendant, Duran Duran prévoit de montrer son soutien à Taylor lors d'un concert spécial en son honneur au Guild Theatre de Menlo Park, en Californie, le 19 août.