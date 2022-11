Andy Taylor de Duran Duran touché par un cancer de la prostate

Contrairement à ce qui avait été annoncé, Andy Taylor, guitariste de longue date de Duran Duran, n’a finalement pas assisté à l’intronisation du groupe au Rock and Roll Hall of Fame samedi, après avoir révélé qu’il souffrait d’un cancer de la prostate métastatique de stade 4.

Dans une lettre lue par Simon Le Bon lors du discours, Andy Taylor explique qu’il a été diagnostiqué "il y a un peu plus de quatre ans".

"J’ai les meilleurs médecins et des traitements médicaux qui, jusqu’à très récemment, m’ont permis de simplement continuer", a-t-il écrit. "Bien que mon état actuel ne mette pas immédiatement ma vie en danger, il n’y a pas de remède. Je m’en suis bien sorti jusqu’ici grâce à un traitement très sophistiqué qui prolongeait ma vie, jusqu’à il y a une semaine environ, mais les choses ont changé, et malgré les efforts exceptionnels de mon équipe, j’ai dû accepter, tant physiquement que mentalement, que je ne pouvais pas aller au-delà de mes limites."

"Je suis vraiment désolé et terriblement déçu de ne pas avoir pu venir", a ajouté Taylor. "Qu’il n’y ait aucun doute, j’étais excité par tout ça, j’ai même acheté une nouvelle guitare avec l’indispensable whammy ! Je suis tellement fier de ces quatre frères, je suis stupéfait de leur longévité, et je suis ravi d’accepter ce prix. J’ai souvent douté que ce jour viendrait. Je suis très heureux d’être là pour le voir."

Andy Taylor a été membre de Duran Duran pendant deux périodes distinctes, d’abord de 1980 à 1986, puis de 2001 à 2006. Il a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame aux côtés de ses collègues Simon Le Bon, Warren Cuccurullo, Nick Rhodes et John Taylor. Robert Downey Jr. était présent pour présenter le groupe.

Le groupe a démarré sa prestation par “Girls On Film”, interrompu après 30 secondes par un souci technique. " C’est la preuve que nous ne sommes pas en play-back ", a dit Simon Le Bon avec humour. Ils ont ensuite interprété “Hungry Like the Wolf”, et “Ordinary World.”