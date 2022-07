Andy Schleck sur Remco Evenepoel : "Il est exceptionnel mais on ne doit pas lui mettre trop de pression"

"Remco Evenepoel est un coureur exceptionnel". Un compliment qui prend encore plus de valeur quand il est prononcé par un ancien vainqueur du Tour de France. En l'occurrence Andy Schleck. Intervenu dans l'émission VivaSports "Tour de France" sur le DAB+, le vainqueur de l'édition 2010 de la Grande Boucle a entre-autres donné son avis sur le début de carrière de Remco Evenepoel.

Des premières années pleines de succès pour le phénomène de Schepdal, 22 ans et déjà 32 victoires dans sa sacoche. "C’est un coureur exceptionnel, les résultats qu’il a obtenus jusqu’ici sont extraordinaires mais ça reste un coureur jeune. Il doit encore apprendre", pense Andy Schleck, conscient de la grosse attention dont le Belge fait objet.

"Il faut faire attention à ne pas lui mettre trop la pression… mais je le vois un jour sur le Tour de France pour viser le classement général. La Belgique est une nation de cyclisme et quand on a un talent comme le sien, c’est normal qu’il soit tout le temps sollicité. S’il était Luxembourgeois, il serait un peu plus tranquille. Ce n’est pas tous les 10 ans qu’on sort un coureur comme ça."

"Je lui souhaite tout le mieux pour son futur mais on doit toujours faire attention aux jeunes coureurs. Une carrière, c’est long", t-il encore rappelé.