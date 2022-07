Andy Schleck impressionné par Wout van Aert : "Il est en train de marquer l'histoire du cyclisme"

Les performances de Wout van Aert sur ce Tour de France 2022 font l'unanimité. Aérien, le Belge convainc tous les observateurs, y compris Andy Schleck. Le vainqueur du Tour de France 2010, aujourd'hui ambassadeur pour un des sponsors de la Grande Boucle, s'est montré dithyrambique à propos du maillot vert dans l'émission VivaSports "Tour de France", disponible chaque jour sur le DAB+ et Radioplayer.

"Van Aert est le coureur qui m’impressionne le plus dans ce Tour de France. Pogacar ne m'impressionne pas particulièrement car on avait déjà vu par le passé ce qu’il était capable de faire. vu par le passé ce qu’il est capable de faire", a expliqué le cadet des frères Schleck.

"Ce que Wout a fait les premiers jours, ce qu’il a fait ce dimanche dans l'échappée... C’est un coureur qui marque l’histoire du cyclisme. Ça fait longtemps qu’on n’a pas vu quelqu’un qui fait 2e dans un contre-la-montre inaugural puis 2e sur les autres sprints et après il attaque sur la première bosse du Tour de France en lâchant les grimpeurs. C’est impressionnant", a argumenté le Luxembourgeois.

Trois fois meilleur jeune sur les routes du Tour de France, Schleck estime par contre que Van Aert ne pourra pas franchir le pas pour devenir un coureur capable de jouer le général. "Dans la haute montagne, je vois d’autres coureurs plus forts et plus légers. Je ne le vois pas vainqueur du Tour un jour", a tranché Schleck.