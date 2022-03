Andy Murray va faire don de ses gains en tournoi aux enfants ukrainiens

L'ex-N.1 mondial britannique Andy Murray a annoncé mardi qu'il ferait don à l'Unicef, dans le cadre d'un appel à donation pour l'Ukraine, de ses gains en tournoi jusqu'à la fin de la saison de tennis.

"Je vais faire don de mes gains en prize money pour le reste de l'année", a tweeté le lauréat de trois tournois du Grand Chelem. "Mais n'importe qui au Royaume-Uni peut soutenir la réponse humanitaire de l'Unicef en répondant à notre appel à donation."

Le Haut Commissariat aux réfugiés recensait mardi plus de deux millions de réfugiés ayant fui l'Ukraine depuis l'invasion russe. Des centaines de milliers d'entre eux sont des enfants, selon l'Unicef.

"Plus de 7,5 millions d'enfants sont en danger à cause de l'escalade du conflit en Ukraine, c'est pourquoi je travaille avec @UNICEF_uk pour aider à fournir de l'aide médicale d'urgence et des kits de développement de la petite enfance", a ajouté le joueur de 34 ans, actuellement classé 88e mondial.

"Il est essentiel que l'éducation se poursuive, l'Unicef s'efforce donc de permettre aux enfants déplacés d'accéder à l'éducation et de soutenir la réhabilitation des écoles endommagées, ainsi que le remplacement de leurs équipements et de leur mobilier."

Murray a récemment choisi Ivan Lendl, huit fois lauréat d'un tournoi du Grand Chelem, comme entraîneur. Il retrouve ainsi pour la troisième fois celui qui l'a guidé vers ses trois titres dans des Majeurs avant de souffrir de graves problèmes de hanche.