Andy Murray élimine Alexandre Müller et atteint le dernier carré à Doha

Le Britannique Andy Murray s'est défait du Français Alexandre Müller qui a opposé une belle résistance, ce jeudi, en quart de finale du tournoi ATP 250 de Doha : 4-6, 6-1, 6-2.

Au prochain tour, l'ancien N.1 mondial affrontera Jiri Lehecka (52e joueur mondial), tombeur de la première tête de série de ce tournoi, Andrey Rublev (N.5), plus tôt dans la journée.

La seconde demi-finale mettra aux prises le Russe Daniil Medvedev (N.8) au Canadien Félix Auger-Aliassime (N.9).

Le premier s'est défait jeudi de l'Australien Christopher O'Connell (N.94) 6-2, 4-6, 7-5, et le second a battu l'Espagnol Alejandro Davidovich (N.31) 6-4, 7-6 (7/5).

Alexandre Müller, âgé de 26 ans, jouait son premier quart de finale sur le circuit ATP, lui qui n'a remporté que trois rencontres dans cette catégorie de tournois.

Cette inexpérience a d'abord perturbé Andy Murray (N.70), qui avait avoué mercredi ne pas connaître son adversaire. "Mon coach va regarder des vidéos de lui ce soir pour être un peu plus familier avec son jeu", avait-il assuré après sa victoire contre Alexander Zverev.

Vainqueur du Néerlandais Botic Van De Zandschulp (N.34) au tour précédent, le 170e mondial a d'abord continué sur sa belle lancée et montré une impressionnante solidité du fond de court pour remporter le premier set.

Plus constant, Andy Murray a rapidement pris l'avantage dans la deuxième manche et ne l'a plus jamais lâché. Après 2h06 d'une belle bataille, le Britannique s'est finalement qualifié pour le dernier carré du tournoi qatari.