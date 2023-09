"Andromaque" une femme insoumise pour ouvrir la 10e saison du Théâtre de Liège

"On ne badine pas avec l'amour" de Alfred de Musset, "le Cid" de Corneille, "Tartuffe" de Molière ou encore "Roméo et Juliette" de Shakespeare, le metteur en scène belge Yves Beaunesnes, depuis trente ans, se consacre tout particulièrement aux grands classiques.

Se souvenant avec émotion de son professeur de français, il s'attaque aujourd'hui à Racine. "Elle était toute jeune professeur de français, moi j'étais en rhéto" se rappelle-t-il. "Elle a commencé à lire un extrait d'Andromaque. Et au fur et à mesure, elle s'est enflammée, et on voyait sur ses bras ses poils bruns qui se dressaient. Donc ça s'est transmis par osmose à toute la classe. Elle a refermé son bouquin et a dit: c'est à ça qu'on reconnait un grand auteur, c'est qu'il vous fout la chair de poule."

Une tragédie classique éminemment moderne

Andromaque, une tragédie classique en alexandrins, inspirée de l'antiquité grecque et de la légende de la guerre de Troie, se révèle éminemment moderne au travers, notamment, de ses protagonistes. "D'abord, c'est une pièce qui est sur la parité exemplaire: quatre femmes, quatre hommes. Et les deux rôles principaux de femmes, c'est Andromaque et Hermione. Et face à la tyrannie masculine telle que la raconte Racine, on a deux femmes qui disent non, et leur non est absolument magnifique."

Les tourments de l'amour, la passion, la haine, la folie... Andromaque évoque aussi toute l'horreur des guerres. "Ça, c'est magnifique, parce que Racine n'aborde pas la guerre en la glorifiant" explique le metteur en scène. "Il dit, la guerre, ce n'est que de la charcuterie, on n'a jamais rien à gagner à provoquer ou à laisser faire une guerre."

Enrichi d'un quatuor musical, cet Andromaque d'Yves Beaunesnes est porté par une formidable distribution de huit comédiens tour à tour musiciens parmi lesquels quatre Belges dont Jean-Claude Drouot et le Liégeois Christian Crahay.

Andromaque est à voir du 1er au 6 octobre au Théâtre de Liège. Un Théâtre unique pour le metteur en scène: "D'abord, la rénovation de ce lieu a été exemplaire. Tous les Français, -et ne parlons pas des Belges qui connaissent bien Liège-, mais les Français qui viennent ici, ils se disent "mais est-ce qu'il y a un autre théâtre en Europe où on se sent aussi bien!"