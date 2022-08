Android 13 est déjà disponible, mais pas pour tout le monde

Le déploiement d'Android 13 commence plus tôt que prévu. Les heureux propriétaires d'un smartphone Pixel (versions 4 et ultérieures) peuvent ainsi d'ores et déjà profiter de la toute dernière évolution du système d'exploitation mobile de Google.

Comme toujours, ce sont donc les smartphones de Google qui sont les premiers à bénéficier des dernières nouveautés d'Android. D'ici la fin de l'année, la majorité des possesseurs de smartphones compatibles signés Samsung, Xiaomi, Oppo, OnePlus, Realme, Vivo, Motorola ou encore Sony devraient à leur tour en profiter.

Tous les smartphones Android sortis cette année, ou bien récents et compatibles 5G, pourront à coup sûr profiter de cette mise à jour. Pour les autres, plus anciens, chaque constructeur devra trancher. Techniquement, ils sont encore nombreux à pouvoir espérer basculer vers Android 13.