Andriy Shevchenko très ému dans une vidéo avant le derby milanais: "l'Ukraine veut la paix"

"Le peuple ukrainien ne veut que la paix et cela ne connait aucune frontière. Ce qui nous unit doit être plus fort que ce qui veut nous déchirer", a-t-il dit celui qui a passé huit saisons au Milan AC, entre 1999 et 2006 puis lors de l'exercice 2008-2009. "Mettons ensemble un terme à cette guerre."

Mardi, le derby della Madonnina s'est ponctué sur un partage nul et vierge (0-0). Le match retour est prévu le 20 avril.