Andrey Rublev remporte le premier Masters 1000 de sa carrière à Monte-Carlo

Andrey Rublev a remporté le tournoi ATP Masters 1000 de Monte-Carlo, joué sur terre battue et doté de 5.779.335 euros, dimanche à Monaco. Le Russe, 6e mondial et tête de série N.5, s’est imposé en trois sets 5-7, 6-2, 7-5 en 2h34 contre le Danois Holger Rune, 9e mondial et tête de série N.6.

Rublev, 25 ans, s’offre ainsi le premier tournoi Masters 1000 de sa carrière. Le joueur russe en profite également pour gagner son premier tournoi de la saison, le 13e de sa carrière. Rune, 19 ans, a lui manqué une occasion de rempoter le deuxième Masters 1000 de sa carrière après sa victoire à Paris en 2022. Le Danois a disputé à Monte-Carlo sa première finale de la saison, la 6e de sa carrière.