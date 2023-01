Andrew Tate et son frère n’ont pas été libérés de prison

Dans l’une d’entre elles, publiée le 30 décembre 2022, un Twitto indique que "ANDREW TATE et son frère Tristan ont été Libérés. PAS DE CHARGES". Une vidéo accompagne le texte.

L’influenceur controversé apparaît libre sur les images. Il est interrogé en direct dans le "Tucker Carlson Tonight", une émission de la chaîne étasunienne Fox News.

Dans cet extrait qui a été vu plus de cinq millions de fois sur Twitter, Andrew Tate est interrogé sur son arrestation en Roumanie. Il explique, en anglais :

"Oui, je n’ai pas été arrêté. Ce qui s’est passé, c’est que j’ai souffert d’un cas de swatting (NDLR : un anglicisme faisant référence au SWAT américain et désignant un canular téléphonique qui consiste à essayer de détourner des services de police, tout en restant anonyme), très populaire auprès des personnes qui sont importantes sur Internet, beaucoup de grands YouTubers ont été swatés. C’est quand vous appelez la police et dites que quelqu’un a une arme ou qu’il y a une prise d’otage et l’équipe du SWAT arrive."

Il ajoute ensuite : "Quelqu’un a passé un coup de fil à l’ambassade américaine en disant que je retenais des femmes chez moi… ils se sont rendus sur place, ils ont enquêté, ils ont compris que personne n’était dans la maison contre son gré, qu’aucun crime n’avait été commis.". Il explique enfin qu’il n’a été emmené au poste de police uniquement en tant que "témoin" et qu’il n’a été retenu par les forces de l’ordre "45 minutes".