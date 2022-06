Andres Valencia, un jeune artiste américain de 10 ans à la conquête du marché de l’art

Le courtier américain n’est pas le seul à avoir acquis, ces derniers mois, des toiles signées Andres Valencia. Les acteurs Sofia Vergara, Channing Tatum et Brooke Shields possèdent, tous, des créations du peintre prépubère dans leurs collections. Le phénomène est tel que la galerie Chase Contemporary a décidé de représenter cet Américain de 10 ans, que certains médias anglophones n’hésitent pas à décrire comme le prochain Picasso. Le maître espagnol est d’ailleurs l’une des inspirations d’Andres Valencia, tout comme George Condo et Jean-Michel Basquiat. Le jeune garçon aurait d’ailleurs commencé la peinture à six ans, après avoir regardé un documentaire sur l’enfant terrible de l’art contemporain. Il a depuis perfectionné son style figuratif, à mi-chemin entre le surréalisme et le cubisme, ainsi que sa méthode de travail.