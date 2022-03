Andreï Tchmil évoque un quiproquo avec Museeuw : "Je suis un pacifiste, je ne veux pas être pris pour cible"

Andreï Tchmil et Johann Museeuw, les deux anciens coureurs cyclistes, se sont retrouvés au centre d’un très gros quiproquo ces derniers jours. Alors que Museeuw avait annoncé avoir reçu une vidéo de Tchmil annonçait qu’il allait se battre, Tchmil vient de préciser que ce n’était pas le cas. Les deux hommes se sont parlé en italien, et visiblement ne se sont pas compris a-t-il expliqué à nos confrères du journal L’Equipe.

"J’ai dit à Johan que la situation dans notre région est actuellement difficile, mais que je resterais pour faire fonctionner mon usine de vélos. Le mois dernier, nous n’avons vendu que quatre vélos, mais je dois payer les salaires de mes employés. […] Johan a mal compris ce que je lui ai dit en italien. Je suis une personne pacifique et je crois toujours en une résolution pacifique de ce conflit. Cela me touche personnellement car j’ai de la famille et des amis en Ukraine et en Russie."

Tchmil d’ajouter : "Cela me met dans une situation délicate. Je ne veux pas être une cible, car je n’ai jamais pris position ni annoncé que j’irais en guerre. J’ai pris la décision de rester en Moldavie pour soutenir mon usine de vélos, pas pour faire la guerre."