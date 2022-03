Andreas Skov Olsen, l’arme insoupçonnée du Club Bruges, décisif toutes les 47 minutes

Considéré un temps comme le plus grand espoir du football danois, Skov Olsen prend la tangente cet hiver. A la suite d’un début de saison peu abouti dans le nord de l’Italie, il voit ce transfert à Bruges comme une possibilité d’évolution rapide : assuré de jouer le titre avec la Ligue des champions qui pourrait s’ensuivre, le garçon sait qu’il a plus de facilité à développer son football dans la Venise du nord que dans le ventre mou de la Serie A. Véritable provocateur balle au pied, capable de jouer des deux pieds (il est gaucher mais évolue sur le flanc droit), il a des atouts énormes à faire valoir. En cinq matchs disputés avec les Brugeois, il a déjà été décisif à huit reprises ! Il a un pied dans un but toutes les 47 minutes en championnat. De quoi donner le sourire à la direction brugeoise qui n’a pas pu compter sur un Charles De Ketelaere en forme ces dernières semaines (blessure à l’épaule) et qui doit se résoudre à voir Noa Lang proposer des prestations de plus en plus anonymes.