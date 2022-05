Andrea Pasqualon frustre les Belges et remporte la 56ème édition du Circuit de Wallonie

Le Circuit de Wallonie est souvent promis à un sprinteur, la logique a encore été respectée cette année. Andrea Pasqualon (Intermarché-Wanty-Gobert) a remporté cette 56ème édition et devance le Français Axel Zingle (Cofidis) et Philippe Gilbert (Lotto-Soudal). L'Italien succède au palmarès au Français Christophe Laporte, lauréat en 2021.

Le coureur Cofidis a lancé son effort de très loin. Philippe Gilbert et Pasqualon ont immédiatement sauté dans sa roue. A quelques centaines de mètre de la ligne, l’ancien champion du monde se relevait comprenant qu’il ne gagnerait pas. Zingle pensait décrocher un beau succès mais a été dépassé à 5 mètres de l’arrivée. Le sprinteur italien décroche son premier succès de la saison.

L’échappée matinale était composée de cinq hommes dont le dernier Luke Mudgway a été repris à 62kms de l’arrivée. Malgré un regroupement général, le peloton est déjà très décimé à tel point qu’il ne reste qu’une grosse cinquantaine de coureurs. Grand favori avec des éléments comme Arnaud De Lie ou Philippe Gilbert, l’équipe Lotto-Soudal prend ses responsabilités. A 55kms de l’arrivée, Steff Cras sort et s’isole seul en tête de la course. Derrière, les équipiers protègent et contrôlent le reste du peloton. Laurenz Rex parvient tout de même à faire la jonction mais le coureur Bingoal Pauwels Sauce WB ne restera pas longtemps aux avant-postes puisqu’il lâchera dans l’ascension de la côte de Thy-le-Château. Il sera ensuite rattrapé par les poursuivants.

Steff Cras sera ensuite rejoint par Abram Stockman. Les deux hommes abordent les trois tours du circuit local avec une avance d’une vingtaine de secondes sur le reste de la course. Leur échappée ne durera encore que quelques kilomètres puisqu’ils seront rattrapés à 30 bornes. Avec ce nouveau regroupement dans le circuit local, c’est une nouvelle course qui commence, celle à la victoire. Le peloton reste groupé et attentif malgré quelques tentatives dans les derniers kilomètres. Axel Zingle tentera sa chance dans le final mais se sera dépassé à 5 mètres par Andréa Pasqualon qui permet à l’équipe Intermarché-Wanty-Gobert de signer une belle victoire à domicile. Le sublime début de saison de la formation hennuyère se poursuit.