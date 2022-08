Andrea Dovizioso rangera finalement la moto un peu plus tôt, après le GP de Saint-Marin

L'Italien Andrea Dovizioso va prendre sa retraite en MotoGP à l'issue du Grand Prix de Saint-Marin, début septembre, a annoncé jeudi son équipe, Yamaha.

Dovizioso, 36 ans, devait rester dans l'équipe jusqu'au terme de la saison, mais a décidé de mettre un terme à sa carrière plus tôt, après une course à domicile, à Misano.

"Malheureusement, ces dernières années, le MotoGP a profondément changé. La situation est très différente depuis: je ne me suis jamais senti à l'aise avec la moto, et je n'ai pas été en mesure d'exploiter au mieux son potentiel", a commenté l'Italien, cité dans le communiqué de son équipe.

Dovizioso a remporté 24 Grands Prix dans sa carrière, dont 15 en MotoGP, où il évolue depuis 2008. Champion du monde de la catégorie inférieure 125cc en 2004, il a échoué trois fois à la deuxième place en MotoGP (2017, 2018, 2019), toujours devancé par l'Espagnol Marc Marquez.

Le pilote italien a débuté sa carrière en 2001 chez Aprilia avant de rejoindra Honda, avec qui il évoluera en 125cc de 2002 à 2004, en 250cc de 2005 à 2007 et en MotoGP entre 2008 et 2011. Il a ensuite passé un an chez Yamaha en 2012, avant de rejoindre l'année suivante Ducati, jusqu'en 2020.

Il était revenu en 2021 chez Yamaha lors de la deuxième moitié de la saison - après une période sabbatique dans l'attente d'une bonne opportunité de revenir en MotoGP.

Dovizioso occupe actuellement la 22e place au classement général des pilotes.

Le Britannique Cal Crutchlow, pilote d'essai officiel chez Yamaha, lui succédera pour les six dernières courses de la saison.