Andrea Bocelli remplace son fils au pied levé

Bloqué en Allemagne, le chanteur pop italien Matteo Bocelli n'a pas pu se rendre en Toscane dans la ville de Marina di Pietrasanta, où son public l'attendait pour un concert.

Son père, le chanteur lyrique Andrea Bocelli, connu pour son exploration des genres et la flexibilité de sa voix de ténor, est donc monté sur scène à la place de son fils. Le public toscan a été très ému par ce remplacement de dernière minute, et la performance du ténor a été largement ovationnée.

Ce relai père-fils a une symbolique particulière dans le cas de Matteo et Andrea Bocelli. En effet, les deux chantent régulièrement en duo, lors du Royal Variety Performance par exemple. C'est d'ailleurs l'un des ces duo "Fall on me", qui lance la carrière du jeune chanteur.

Lorsque le père Andrea Bocelli est questionné sur la ressemblance de leurs voix, il répond que bien que les techniques de chant soient différentes, le naturel dans l'expression vocale est commun aux deux artistes.

Un remplacement au débotté qui fait hommage à l'histoire de ce duo.