Andréa Bescond, une artiste qui fait de son oeuvre un combat !

Quand arrêtera-t-on Andréa Bescond ? Danseuse, comédienne, metteure en scène, réalisatrice, la voici désormais romancière avec ce livre où elle a voulu démontrer la manière dont les traumas se transmettent de génération en génération et combien la parole peut libérer de ceux-ci.

Quand on voit cette jolie blonde souriante, énergique et lumineuse, on a des difficultés à croire qu'elle a été victime de violences sexuelles dans son enfance. Traumatisme qu'elle a relaté dans Les chatouilles, un texte autobiographique qu'elle a adapté au théâtre et au cinéma et pour lequel elle a reçu le Molière du Seul en scène en 2016 et le César de la meilleure adaptation. Violée pendant quatre ans par un ami de la famille, c'est grâce à la danse qu'elle a réussi à s'en sortir. Mais ce n'est que bien des années plus tard, qu'elle a osé parler...