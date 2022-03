Andrea a 30 ans et vit à Bruxelles. Mère au foyer, elle élève ses deux enfants et consacre tout son temps libre à la musique. En 2011, Andrea participait à la première saison de The Voice Belgique mais aucun fauteuil ne s’était retourné. 10 ans plus tard, après avoir beaucoup travaillé et acquis plus de confiance en elle, la candidate souhaite aller le plus loin possible dans l’aventure. Lors des Blind Auditions, elle a interprété "You’re still the one" de Shania Twain et a vu deux fauteuils de coachs se retourner. Cependant, c’est dans l’équipe de Black M qu’elle a souhaité poursuivre son expérience de The Voice.