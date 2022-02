André Versaille autour de Molière : "loin de brider un auteur, les contraintes le forcent à pénétrer plus profondément son sujet"

Ce samedi dans la Couleur des Idées, Pascale Seys reçoit un spécialiste du Grand Siècle et du Siècle des Lumières, André Versaille. Il prépare l’édition de l’intégrale du théâtre de Molière chez Bouquins-Laffont (à paraître en 2022) et vient de publier aux Presses de la Cité un roman intitulé Armande ou le chagrin de Molière dans lequel il prend le point de vue d’une femme, Armande Béjart, regardant Molière depuis le lit qu’ils partagent bon an mal an et des coulisses des plateaux de théâtre.

Cette émission spéciale Molière s’inscrit dans le cadre de l’hommage que la RTBF rend aux arts de la scène du 21 au 27 février sur toutes ses plateformes. Rappelons qu’elle coïncide également de peu avec le 400e anniversaire de la naissance de Molière puisqu’il serait né le 15 janvier 1622, rue Saint-Honoré à Paris, sous le nom de Jean-Baptiste Poquelin. Génie des planches et de l’écriture pour les scènes sous le règne de Louis XIV, le monde entier l’a commémoré à cette occasion.