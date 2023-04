André Stas a pris congé. Décès d'un créateur de la subversion.

Le Liégeois André Stas nous a quittés à l’âge de 73 ans. Une farce de plus de la part d’un créateur de la subversion. Il était écrivain, poète, collagiste, pataphysicien et plasticien et dès lors unique et inclassable. Il était licencié en philologie romane de l’Université de Liège. Il allait plonger après 68 dans le milieu de la contre-culture. Il avait fait partie de l’équipe de Radio Titanic à la RTBF. Il avait travaillé au Musée d’Art différencié. Il connaissait le choc des images et le poids des mots. André Stas avait été un des piliers du Cirque Divers à Liège. Le Cirque fondé il y a un demi-siècle était un haut lieu de la contre-culture, à la fois un cabaret-théâtre et une galerie d’art, qui organisait la théâtralisation du quotidien. Les performances et les happenings se succédaient. L’esprit situationniste soufflait sur le lieu et les héritiers du dadaïsme célébraient l’anticonformisme dans une joyeuse ambiance propice à la subversion.

André Stas le 16 février 2018 au micro de Pascal Goffaux.