André Mirzaian imprime à l’encre la vie des arbres

André Mirzaian est né à Los Angeles où il a vécu jusqu’en 2020. Attiré dès son plus jeune âge par la création, il a suivi des études universitaires artistiques. Il apprend la gravure, l’impression, la sculpture, la peinture et le design. Après un voyage en Europe et une halte d’un an en Belgique où il étudie le travail du bois dont le tournage, il pose ses bagages à Hemptinne. C’est dans ce petit village essentiellement agricole de la Province de Namur qu’André pratique aujourd’hui son art.