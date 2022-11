André Malherbe est décédé, un champion hors norme qui aura vécu deux vies !

Après une saison 1987 consacrée au sport automobile – championnat de France de Formule monoplace F3000 – le jeune retraité du motocross est contacté malgré lui pour participer au Paris-Dakar dans un team officiel. Il accepte. Et bien sûr il est loin de douter qu’une deuxième vie va commencer ! Le Dakar n’est pas le championnat du monde de motocross. L’environnement est plus sournois. Plus hostile. Je me souviens précisément du jour où il m’a raconté son accident. Il se souvenait de chaque détail. Avec détachement ! Il était perdu dans le désert avec l’expérimenté Jean-Claude Olivier – le patron/pilote de l’écurie officielle Yamaha Sonauto – et ils cherchaient tous deux à retrouver la bonne piste. C’est alors qu’ils aperçurent au loin la poussière d’autres concurrents. Le soleil était bas et de face. J’ai d’abord été surpris par une bosse que je n’avais pas vue et qui m’a fait décoller des repose-pieds. J’ai eu à peine le temps de réaliser que je venais de me faire une grosse chaleur qu’une deuxième bosse au relief rendu invisible par la poussière et le soleil de face m’a expédié en avant. En retombant sur la nuque, j’ai senti un gros crack. J’ai immédiatement compris que c’était sérieux. je ne sentais plus mes jambes. André s’en souvient comme si c’était hier. Un hier qui annonçait des lendemains auxquels on s’attend et ne s’habitue jamais.