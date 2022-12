André Lotterer sur la prochaine saison de Formule E : "Stoffel Vandoorne est un chouette gars, il va passer du bon temps dans sa nouvelle écurie"

En Formule E, la mi-décembre était l'occasion pour les pilotes de tester à Valence la troisième génération de monoplace de la catégorie. André Lotterer est revenu sur ces premiers essais au micro de Cédric Lizin.

La Gen3, la nouvelle voiture élaborée pour la Formule E fait beaucoup parler d'elle. Elle est plus légère, plus rapide et plus puissante. "La voiture en elle-même est bien. La difficulté se situe plutôt au niveau des pneus car on passe de Michelin à Hankook. Il y a un peu moins de grip, ce qui peut entraîner des difficultés au niveau du contrôle de la voiture et il faut un peu changer sa technique de pilotage. Ce sont les premiers essais ici, à Valence, mais la piste ne représente pas vraiment le Championnat de Formule E constitué plutôt de circuits en ville. Cependant, ça nous donne des premières impressions."

Les essais de Valence étaient les premiers où les pilotes roulaient tous ensemble et représentaient donc l'opportunité de se jauger. "Il est difficile de dire qui a pris un peu d'avance pour le moment, mais je dirais que Maserati est devant. Pour le reste ça bouge beaucoup : les McLaren sont pas mal aussi sur ce circuit, nous c'est plutôt moyen, nous ne sommes pas encore contents et il y a un peu de boulot."

Du boulot, le pilote allemand en aura certainement en 2023. "En effet, l'année sera chargée puisque j'aurai un double programme avec une participation au Championnat du monde de Formule E mais également, avec le retour de Porsche, au Championnat du monde d'endurance et aux 24 Heures du Mans. C'est vraiment sympa pour moi d'être de retour là-bas tout en continuant la Formule E. Quel que soit le programme, l'objectif est toujours de gagner, ça, ça ne changera pas. C'est de la course automobile et il ne faut pas avoir d'autres objectifs" sourit-il.

En ce qui concerne sa participation au Championnat du monde de Formule E, André Lotterer a d'ailleurs changé de crèmerie. Le pilote a rallié Avalanche Andretti Formula E en provenance de DS Penske Formula E Team, la nouvelle écurie de Stoffel Vandoorne. "Ça va bien se passer pour lui, l'équipe est très professionnelle avec de chouettes personnes. J'ai passé de très bons moments là-bas durant mes deux saisons et j'ai développé une superbe amitié avec Jean-Éric Vergne. Stoffel est un chouette gars que je connais bien aussi. L'équipe est très frenchie et il n'aura donc pas de problème de communication."

Les premiers résultats tomberont le 14 janvier 2023 lors de l'ePrix de Mexico. Ce sera l'occasion pour Stoffel Vandoorne, champion du monde en titre, d'étrenner son numéro 1.