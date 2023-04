André Lotterer (Porsche) heureux de retrouver les 6H de Spa : "J’espère qu’on pourra dire dans le futur que c’était un âge d’or" pour l’endurance

J’espère qu’on pourra dire dans le futur que c’était un âge d’or.

Certains considèrent que le monde d’endurance revient progressivement à une golden era, une époque dorée, avec une concurrence acharnée qui refait surface. André Lotterer est lui aussi assez optimiste. "Oui, je crois que ce sera une période très positive pour ce championnat. Dans le passé, il y avait toujours un peu le problème de ne pas avoir beaucoup de voitures qui se battaient pour la victoire au général. C’étaient plutôt des voitures très prestigieuses et des constructeurs qui mettaient beaucoup de moyens. Maintenant on a l’opportunité de contrôler un peu plus les budgets. Il y a les Toyota, Peugeot, nous, Ferrari,… C’est quand même génial d’avoir des noms comme ça. Et il y en a plus qui vont venir encore. L’année prochaine il y aura BMW, Lamborghini et encore d’autres. Je pense que c’est la première fois dans ce championnat qu’il y aura autant de voitures qui vont se battre pour la victoire au général, et c’est ce qu’on cherchait depuis beaucoup d’années. J’espère qu’on pourra dire dans le futur que c’était un âge d’or."

Triple vainqueur avec Audi, qui a longtemps survolé la discipline malgré "de belles bagarres", André Lotterer fera face à une forte concurrence pour tenter de décrocher une quatrième victoire à Spa. Et il le sait, Porsche ne partira pas favorite. "Pour l’instant, il faut l’admettre, c’est Toyota qui est favorite, assure-t-il. Ils n’ont pas quitté le championnat, ils ont bien fait leurs devoirs, et on n’est pas encore à ce niveau. Il y a beaucoup de travail à faire mais une chose à la fois."