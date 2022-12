André Frédéric désigné président du Parlement wallon : "Je pense qu’il faut de la modération salariale chez les parlementaires"

Un élu de Liège pour remplacer un autre élu de la province de Liège? Celui qui deviendra le nouveau président du Parlement wallon ce mercredi ne pense pas que l’on soit dans "des calculs sous-localistes de cette nature." Il rappelle que la situation est compliquée en ce moment au Parlement wallon avec "des situations dramatiques et une responsabilité du greffier qui a créé un climat désastreux au sein du personnel." Ce sera pour lui sa première préoccupation, mais il y a aussi eu une série de dépassements budgétaires "et donc on se doit, me semble-t-il, de rétablir et la confiance et la sérénité."

"Les Wallonnes et les Wallons attendent de nous des actes concrets. Le gouvernement travaille. Ce n’est pas une crise politique, c’est une crise de fonctionnement du parlement. Il faut réparer cela." André Frédéric estime que c’est là le sens de sa désignation et ce n’est pas seulement le fait qu’il habite en province de Liège. "Mais on dit que j’ai de l’expérience."