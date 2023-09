Il a sorti sa casquette et a troqué son skate contre une poussette, le "papa ghetto" André Demarteau était dans le Réveil de Tipik avec Gaëtan Bartozs, Audrey et Kristofer.

Ce week-end, André a fêté les 4 ans de sa fille :

Et pour bien stresser les adultes, on a loué un énorme château gonflable en forme de château de princesse. C’était incroyable, j’ai jamais vu autant de bagarres de ma vie. À un moment je me suis dit "C’est un château gonflable ou un octogone ?"