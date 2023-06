André Demarteau partage ses 3 astuces à essayer au barbecue

Il a sorti sa casquette et a troqué son skate contre une poussette, le "papa ghetto" André Demarteau était dans le Réveil de Tipik avec Audrey, Lara, Marco et François !

Cette semaine, André parle de son amour pour les barbecues. Il a découvert quelques chouettes astuces sur TikTok et s’est même autoproclamé "maître des flammes".

Finalement, allumer un barbecue, ça n’a rien de bien compliqué. C’est un moment de détente. Hier, j’ai même dit à ma femme : "Chérie, tu peux me passer le livre de Marc Lévy que tu m’avais offert ?". Elle m’a répondu : "Ah, tu vas enfin le lire ?". Et là j’ai dit : "Non mais j’ai plus de zips pour le barbecue et il ne va pas s’allumer tout seul…"