André Demarteau : "Je suis jaloux de l’engouement du public envers les chanteurs"

Il a sorti sa casquette et a troqué son skate contre une poussette, le "papa ghetto" André Demarteau était dans le Réveil de Tipik avec Audrey, Lara, Marco et François !

Cette semaine, André parle de son amour pour les festivals. Il adore l’ambiance qu’il y a et est toujours impressionné de voir l’amour des fans pour leurs artistes préférés. Il aimerait bien retrouver ça dans le stand-up mais il se dit que ce serait très bizarre.

Tu peux être qui tu veux dans le game, on n’imagine pas Paul Mirabel lancer un pogo pendant un zénith : "S’il vous plaît… Faites un cercle". Et en même temps, heureusement que ce n’est pas le même public. T’imagines, un fan en plein spectacle qui connaît ton texte par cœur et qui crie toutes tes blagues au même temps que toi ? Ou une meuf torse nu avec une pancarte "Je t’aime" sur les épaules de son mec… J’imagine déjà : "Merci mais on est dans un comedy club là… Vous mettez tout le monde mal à l’aise".