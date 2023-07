Andre Demarteau : "J'aime bien passer l'été en Belgique"

Il a sorti sa casquette et a troqué son skate contre une poussette, le "papa ghetto" André Demarteau était dans le Réveil de Tipik avec Audrey, Lara, Marco et François !

Pour sa dernière chronique de la saison, André Demarteau dresse les raisons de rester en Belgique pendant l'été :

Je pars en Belgique cet été et je vais essayer de kiffer : faire du kayac, des barbecues, tondre la pelouse tous les trois jours sinon ton jardin on dirait une jungle, limite il y a des Pokémons dedans (...) Et genre là maintenant il y a le tour de France à la télé !