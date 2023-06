André Demarteau était à Walibi pour la fête des pères : "Le personnel m’a forcé à quitter le manège"

Il a sorti sa casquette et a troqué son skate contre une poussette, le "papa ghetto" André Demarteau était dans le Réveil de Tipik avec Audrey, Lara, Marco et François !

Ce week-end, pour la fête des pères, André Demarteau est allé à Walibi… Sans ses enfants. Mais rien ne s’est passé comme prévu : il a enchaîné les malchances et à chaque fois, s’est fait reconnaître par des auditeurs de Tipik.

De toute façon, les auditeurs de Tipik, ils me reconnaissent toujours quand je suis dans des situations embarrassantes. La dernière fois j’engueulais ma fille au centre commercial et là, y a un monsieur qui vient vers moi et qui me dit : "Ça sera dans la prochaine chronique ça ?". Il n’y a jamais un auditeur pour me reconnaître quand j’aide une personne âgée à traverser la rue, c’est fou. Après c’est peut-être aussi parce que je n’aide pas les personnes âgées à traverser.