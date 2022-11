André Demarteau et la Coupe du monde au Qatar "It's Devil Time!"

Il a sorti sa casquette et a troqué son skate contre une poussette, le "papa ghetto" André Demarteau était dans le Réveil de Tipik avec Audrey, Lara, Marco et François !

Humoriste de l'écurie Kings of Comedy Club à Bruxelles, vous avez notamment pu le découvrir dans le Cactus de Vivacité. André Demarteau aime particulièrement nous raconter le contraste entre sa vie dans la "street" et sa vie de jeune papa.

Cette semaine, André nous parle de la Coupe du monde au Qatar et évoque le roi Philippe et son "it's...