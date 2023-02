André Demarteau : "Cette année, je boycotte le carnaval de Malmedy"

Il a sorti sa casquette et a troqué son skate contre une poussette, le "papa ghetto" André Demarteau était dans le Réveil de Tipik avec Audrey, Lara, Marco et François !

Humoriste de l'écurie Kings of Comedy Club à Bruxelles, vous avez notamment pu le découvrir dans le Cactus de Vivacité. André Demarteau aime particulièrement nous raconter le contraste entre sa vie dans la "street" et sa vie de jeune papa.

Cette semaine, André Demarteau a décidé de boycotter le carnaval de Malmedy :

J’ai pris une ferme décision : cette année je boycotte le carnaval de Malmedy. Ils abusent, on est en 2023, ils veulent pas évoluer les mecs. Pour ceux qui connaissent pas, le carnaval de Malmedy, c’est l’un des plus anciens et des plus célèbres carnavals de Belgique. Il est même classé au patrimoine immatériel de... La Fédération Wallonie-Bruxelles.