André Demarteau a joué aux cartes Pokémon

Il a sorti sa casquette et a troqué son skate contre une poussette, le "papa ghetto" André Demarteau était de retour ce matin dans le Réveil de Tipik avec Audrey, Lara, Marco et François !

Cette semaine, André Demarteau semble avoir découvert le jeu de cartes Pokémon...

"Les cartes Pokémon, elles ont changé ma vie ! Avant, on se faisait un peu chier dans la cour de récré, on va pas se mentir. C'était soit on faisait du foot, avec une demi balle en mousse, toute déchirée, soit on jouait à Dragon Ball Z. Et dans les deux cas, c'était relou parce que soit j'étais toujours au goal, soit je devais faire tout le temps Boubou..."