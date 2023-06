André Comte-Sponville : "La vie ne correspond jamais aux espoirs qu'on s'en était fait"

Dans ce recueil, les courts essais du philosophe se veulent subjectifs, mélancoliques et d’une tonalité grave. Le tragique, la mort des enfants, le handicap, l’agonie, le bagne, le suicide, autant de sujets douloureux que l’auteur aborde avec la volonté non pas de rendre le lecteur triste mais bien de l’aider à accepter la part de deuil et de mélancolie qui accompagne la vie.

André Comte-Sponville livre dans ce nouvel ouvrage un texte des plus intimes. Si ce n’est le plus autobiographique jamais écrit par l’auteur. Pour clore son recueil, il a en effet décidé de porter sa plume sur le récit de sa mère et de son suicide. À la suite des nombreuses demandes des lecteurs et lectrices, le philosophe s’est replongé dans son enfance qui pour lui a joué un rôle clé dans son écriture et sa pensée. Une enfance malheureuse marquée par la tristesse de sa mère et ses tentatives de suicide. Un texte bouleversant livré par l’auteur qui met en garde contre l’illusion qui mène inéluctablement à la désillusion. "Tout espoir est déçu toujours […] Il faut apprendre à aimer la vie telle qu’elle est" insiste-t-il.

Le recueil de l’auteur est disponible depuis le mois de mars 2023 aux éditions PUF.

Pour lire un extrait.