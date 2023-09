André Antoine ne sera pas candidat aux élections régionales de 2024

" Après 40 ans de vie intense sur le plan de la politique, j'ai décidé de ne pas solliciter le renouvellement de mes mandats en mai 2024, ni à la Région wallonne, ni à la Fédération Wallonie-Bruxelles, ni au Sénat. Même si les instances de mon parti le souhaitaient , je pense qu'il faut aujourd'hui tourner la page et favoriser le renouvellement."

André Antoine vient donc de mettre ainsi un terme à une carrière politique longue de 40 ans.

En 1980 - il a à peine 20 ans - il rejoint les rangs du parti social chrétien - le PSC- et devient député 5 ans plus tard. Il endosse alors le surnom de " Bébé Antoine" qu'il portera d'ailleurs avec le sourire. Ce dinosaure du paysage politique a siégé quasiment à tous les niveaux de pouvoir, excepté à l'Europe. Outre ses mandats successifs de député, et de sénateur, il a été ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, puis du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation, des Sports et chargé de la politique aéroportuaire. En 2014, il devient président du Parlement wallon et exercera ce mandat jusqu'en 2019. Au niveau local, il a également exercé les fonctions de bourgmestre dans la commune de Perwez. Rien ne dit d'ailleurs qu'il renoncera à la vie politique locale.