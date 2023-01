Anderlecht – Zulte Waregem : Pour sortir, un peu, de la crise ? (Direct audio et commenté à 20h45)

Fut un temps où voir le Sporting d’Anderlecht affronter l’avant-dernier du classement n’aurait que peu attiré l’attention. Aujourd’hui, crise oblige, cette rencontre face à Zulte Waregem - à suivre en direct audio et commenté à partir de 20h45 - revête un certain intérêt ou, plutôt, un intérêt certain.

Bien que sortant d’un partage heureux face au Club de Bruges, les Anderlechtois sont toujours englués à une petite 12ème place au début de cette 21ème journée. Néanmoins, une victoire face aux hommes d’Mbaye Leye permettrait au Sporting d’entamer une série de matches sans défaite.

Une série certes courte mais que les Mauves n’ont réalisé qu’une fois en cinq mois en championnat. De mauvais résultats à l’origine de la grogne des supporters et qui ont poussé les dirigeants anderlechtois à une nouvelle réorganisation.

Mais dans une saison où la stabilité, sur comme en dehors du terrain, s’est absentée du vocabulaire anderlechtois, cette rencontre n’aura sans doute rien d’une sinécure face à une équipe à la lutte pour son maintien.