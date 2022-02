Anderlecht : Yari Verschaeren, le retour en grâce du petit prince

Anderlecht s’est facilement imposé 2-0 face à Genk lors de la 28e journée de Pro League. Une victoire importante pour le groupe de Vincent Kompany dans la lutte au PO1 et qui porte en grande partie la patte de Yari Verschaeren, le nouveau numéro 10 du Lotto Park.

Avec une déviation qui lance Kouamé sur le premier but mauve avant d’inscrire le second de la soirée, Yari Verschaeren a fait honneur à son nouveau numéro de maillot, le 10. "Je voulais donner quelque chose de plus avec ce 10 sur mon dos. J’en suis super fier. Les buts et les passes décisives sont toujours importants. Aujourd’hui, je voulais vraiment me donner.", a-t-il déclaré du côté du Het Laatste Nieuws.