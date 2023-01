Anderlecht : Wouter Vandenhaute fait un pas de côté et n’est plus que président "non exécutif"

L’organigramme change encore à Anderlecht. Alors que la situation sportive et financière est très difficile, Wouter Vandenhaute, le président du club, a décidé de faire un pas de côté et ne sera plus président exécutif comme le club l’a annoncé dans un communiqué.

Le communiqué du Sporting d’Anderlecht :

"Vendredi après-midi, le président Wouter Vandenhaute a convoqué le conseil d’administration du RSC Anderlecht. Wouter Vandenhaute a décidé de faire un pas en arrière et de convertir son mandat de président exécutif en un mandat de président non exécutif. Il laissera la gestion quotidienne aux deux CEO, Kenneth Bornauw (Non-Sports) et Jesper Fredberg (Sports). Le conseil regrette l’agitation qui s’est produite autour de Jean Kindermans ces derniers jours (ndlr : Anderlecht avait annoncé le licenciement du directeur de l'académie des jeunes mais les supporters avaitn montré leur opposition à cette décision). Les membres du conseil d’administration approuvent sans ambiguïté l’importance de l’académie des jeunes pour le club et les mérites de Jean Kindermans, ainsi que la nécessité de continuer à innover. Dans le cadre de cette ambition, le club a l’intention de continuer à travailler à l’avenir de Neerpede avec Jean Kindermans. Malgré une semaine difficile pour tous ceux qui portent le club dans leur cœur, le conseil d’administration, les actionnaires et la direction sont sur la même longueur d’onde concernant l’avenir. Le club espère que les supporters vont également resserrer les rangs et qu’ils continueront à soutenir le club comme un seul homme."