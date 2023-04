Anderlecht - Westerlo : "des changements opportuns d'un côté mais pas de l'autre"

Pour Pascal Scimè, les Mauves ont manqué de créativité. "Il y avait de la bonne volonté, mais c’était stérile. Il y avait ce manque d’imprévisibilité qui fait qu’on n’a jamais senti qu’ils pouvaient faire basculer le match. Je n’ose pas imaginer qu’Anderlecht pensait déjà au match européen face à l’AZ Alkmaar. C’est impossible quand tu dois jouer tous tes matches comme des finales. Maintenant, je me demande si c’est juste un jour sans ou s’il y a une dépendance à Yari Verschaeren."

Pour Guillaume Gautier, l’absence de Verschaeren a un réel impact. "C’était souvent lui qui donnait le ballon de but ou d’avant but avant sa blessure. C’est difficile de trouver un profil similaire. Brian Riemer a essayé avec Lior Refaelov, mais il n’a pas apporté satisfaction dans tout ce qui est impact et courses au milieu de terrain. Et Kristian Arnstad n’est pas Verschaeren non plus. Même si Anderlecht n’a pratiquement pas concédé d’occasions avant sa sortie de jeu."

Notre consultant Alex Teklak conclut, "Arnstad a un moteur énorme. Et on sait que Riemer fait très attention à la capacité de course de ses joueurs. Mais ça ne suffit pas. Il faut de l’engagement pur et dur. Et ça Anderlecht ne l’a pas eu aujourd’hui. Riemer doit être déçu de ça."