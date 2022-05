Anderlecht : Vincent Kompany a "hâte de voir la progression de l’équipe" la saison prochaine

Le Sporting d'Anderlecht a ponctué sa saison par un partage 1-1 contre le Club de Bruges dimanche au Jan Breydel Stadium. Les Bruxellois terminent la saison en 3e position et joueront le troisième tour préliminaire de Conference League la saison prochaine. Interrogé par Eleven Sports, Vincent Kompany ne s'est pas étalé sur le bilan de la saison anderlechtoise. Il a brièvement évoqué la saison prochaine.

"J’ai pris du plaisir une année de plus avec les supporters, avec les joueurs. J’ai hâte de voir la progression de cette équipe, de voir jusqu’où elle peut arriver", a répondu Kompany avant de parler de son avenir au sein du club.

"J’ai un contrat d’encore deux années. Puis chaque année, il y a une discussion à la fin de la saison où l’on détermine les objectifs, où l’on voit comment on peut progresser. Progresser, c’est la seule chose qui compte pour le club. On a encore une fois réussi à se placer en Europe, on aimerait bien intégrer les poules maintenant."

"C’est ensemble qu’on trouvera la réponse", a-t-il encore ajouté, précisant qu'il n'était pas le seul à décider de son avenir.