Anderlecht va mieux avant l’Europe : "Les Mauves ont retrouvé une certaine organisation, une assise, une confiance… au bon moment"

Tout comme Bruges, le Sporting anderlechtois se porte mieux et cela tombe plutôt bien : "C’est un tirage au sort qui reste abordable, en Bulgarie. Anderlecht a retrouvé une certaine organisation, une assise, une confiance. Au bon moment, pour aborder ce déplacement. On sait que chez les dirigeants, dont Wouter Vandenhaute qui est fort critiqué, c’est important la Coupe d’Europe. J’espère que pour les joueurs aussi, même si ce n’est 'que' la Conference League. Ça fait des années qu’Anderlecht attendait d’y être, en Europe. Il faut qu’Anderlecht le montre. Le titre, c’est fini depuis longtemps, le top 4, c’est fini, il y a encore cet espoir d’être en European Playoffs (anciennement PO2), mais on sait que la route est longue encore après ça. Il faut gagner les European Playoffs, gagner le barrage derrière… Donc faire un bon parcours en Conference League ça pourrait un peu sauver la saison."

"En ce qui concerne Gand, c’est également un adversaire abordable que les Buffalos défieront jeudi en recevant Qarabag."

En Europa League, rappelons que l’Union Saint-Gilloise bénéficie d’un tour bonus en ayant terminé première de son groupe lors de la phase de poules et attend donc son adversaire au prochain tour. "Il faut aller le plus loin possible. Ça va être sympa, on pourrait avoir des affiches monstrueuses dans les Coupes d’Europe avec nos clubs belges."