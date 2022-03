Anderlecht va couper dans son budget : le paradoxe du football belge chez les dames

Si les Red Flames disputeront l'Euro cet été et que l'Union belge compte près de 50 000 footballeuses affiliées, la situation des clubs belges reste plus délicate. Anderlecht, champion ces 4 dernières années, a décidé il y a quelques semaines, de couper dans le budget du "RSCA Women", son équipe dames. En cette journée internationale des droits des femmes, petit coup de projecteur sur le football de clubs au féminin dans notre pays.

La situation peut sembler paradoxale : côté pile, un nombre de licenciées frôlant les 47 000 footballeuses, soit une hausse de plus de 20% en 3 ans d'après les chiffres de l'Union belge, avec notamment la base de la pyramide qui s'élargit petit à petit (de plus en plus de jeunes joueuses, entre 8 et 12 ans). Côté face, des clubs du top à la peine, à l'image d'Anderlecht, le champion en titre où évoluent plusieurs Red Flames, qui va diminuer le budget de sa section féminine.

Au-delà des effets désastreux de la crise du Covid sur les budgets, le manque de revenus générés par la compétition féminine, la Super League, pousse aussi les clubs à se serrer la ceinture. Avec seulement un match télévisé par journée, il est encore difficile d'attirer les sponsors. Comme souvent dans le monde du sport au féminin, le football belge côté dames est un serpent qui se mord la queue : les sponsors voudraient plus de visibilité, mais pour plus de visibilité et un meilleur niveau, il faut plus d'argent. Et donc notamment plus de sponsors… Pourtant, certaines audiences de Super League semblent avoir surpris le diffuseur lui-même (Eleven Sports), comme le match Bruges-Standard par exemple, qui a attiré plus de 90 000 téléspectateurs. Des chiffres encourageants pour une compétition en évolution permanente.